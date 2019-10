Fünf Fragen vor dem Nati-Zusammenzug

Immer noch: Wie schlägt sich Xhaka?

Der Druck auf Granit Xhaka wird in Abwesenheit von Shaqiri nicht unbedingt kleiner. Vom Aufbauer wird erwartet, dass er der Nationalmannschaft ein spielerisches Gesicht gibt. Doch ironischerweise ist das Nationalteam wie bei jedem Zusammenzug in letzter Zeit ein Ort, an dem Xhaka etwas ruhiger atmen kann. Denn bei seinem Club Arsenal steht er im Kreuzfeuer der Kritik, Wochenende für Wochenende wird er von Fans beleidigt, von Experten kritisiert – und das, obwohl er mit Arsenal in sieben Spielen 12 Punkte geholt hat und auf Rang 4 steht. Und das, obwohl er von Trainer Unai Emery jetzt hochoffiziell zum Captain der «Gunners» ernannt worden ist.

Mal wieder: Wo bleibt Lichtsteiner?

Alt-Meister Lichtsteiner war in letzter Zeit ein seltener Gast in der Nationalmannschaft. Im März in der EM-Qualifikation gegen Georgien stand er zum letzten Mal für die Schweiz auf dem Platz. Hinten rechts hat ihn Kevin Mbabu ersetzt, vergangene Saison mit YB noch ein Überflieger, mittlerweile in Wolfsburg nur noch ein Bankdrücker. Trainer Petkovic läuft nach Shaqiri mit Lichtsteiner Gefahr, eine zweite Baustelle zu eröffnen. Wenn er den verdienstvollen Spieler und noch immer offiziellen Captain nicht bald wieder aufbietet, drohen Unstimmigkeiten.

Und deswegen: Wer wird Captain?

Die Captain-Frage bleibt, und das Bindengewebe gestaltet sich kompliziert. Erst wurde spekuliert, ob Shaqiri etwa deswegen plötzlich «mental nicht in der Lage» war. Dann bot Xhaka «das Bändeli» freimütig dem früheren Basler Teamkollegen an – via Öffentlichkeit. Und Lichtsteiner, der eigentliche Captain? Der schwieg.

Und überhaupt: Wer bringt Ordnung in das Chaos?

Captain-Frage, Shaqiri-Zwist, die Petkovic-Launen. Es gibt immer Baustellen rund um die Nationalmannschaft, auch als Vermittler wurde deswegen Pierluigi Tami installiert. Aber es braucht weitere Leader und kommunikationswillige Manager. Der neue SFV-Präsident Dominique Blanc etwa ist rund ums Nationalteam noch wenig öffentlich in Erscheinung getreten. Und die Stelle des Kommunikationsschefs ist noch immer nur ad interim besetzt.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: