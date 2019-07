Gabriel Jesus zerstört bei Copa-Sieg fast den VAR

Die letzten 20 Minuten spielte Brasilien in Unterzahl, nachdem Gabriel Jesus wegen eines Fouls an Renato Tapia mit Gelb-Rote vom Platz gestellt wurde. Wütend verliess der Passgeber zum 1:0 und Torschütze zum 2:0 das Feld und vergoss im Kabinengang bittere Tränen.

Big fan of Gabriel Jesus attacking VAR like its the fruit machine in his local #CopaAmerica2019 #BRA pic.twitter.com/X2zHAzi7Ox

Gabriel Jesus is in tears and visibly distraught in the tunnel after being sent off for two soft yellow cards.#CopaAmerica#ManCitypic.twitter.com/FJ5Ilhiw58

