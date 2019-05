Goalie-Flop bringt Derby County um 200 Millionen

220 Millionen Franken. Man packe da noch ein bisschen etwas drauf und man könnte sich einen Neymar kaufen. Ohne Gehalt, aber immerhin. Gut, es wäre ja nicht so, dass Neymar zu Derby County wechseln würde, wenn der Club am Montag den Sprung in die Premier League geschafft hätte. Viel Geld ist es aber trotzdem, Geld, das die Clubs der höchsten englischen Spielklasse dank TV-Rechten erhalten.