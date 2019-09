Gregory Wüthrich wechselt nach Australien

Gregory Wüthrich, geboren am 4. Dezember 1994, spielte als Junior bei Holligen und Bümpliz und stiess als 10-Jähriger zu YB. Fortan durchlief er die gesamte Nachwuchsabteilung. Am 2. Februar 2014 feierte er an der Seite von Alain Rochat in der Innenverteidigung beim 2:1-Sieg gegen den FC Thun sein Debüt in der ersten Mannschaft des BSC Young Boys.

Innenverteidiger Gregory Wüthrich verlässt die Young Boys: Der 24-Jährige wechselt zu Perth Glory in die australische A-League, die Mitte Oktober in die Saison 2019/20 startet.Alles Gute, Gregory!https://t.co/51uUsoHskq#BSCYB@PerthGloryFCpic.twitter.com/WJwYzrk63E — ???????????? ???????????????????? ???????????????? (@BSC_YB) September 18, 2019

Bei YB kam er seither in der Meisterschaft gesamthaft zu 55 Einsätzen (2 Tore), die Rückrunde der Saison 2014/15 spielte Gregory Wüthrich leihweise bei GC (8 Einsätze).

Wüthrich wurde mit YB zwei Mal Schweizer Meister (2018 und 2019) und lieferte im unvergessenen Playoff-Spiel gegen Dinamo Zagreb die Vorarbeit zu Hoaraus Siegestreffer, der den Young Boys letztlich die Teilnahme an der Uefa Champions League 2018 ermöglichte.