Grosse Abschiedsshow für Bayern-Patron Hoeness: «Ich habe fertig»

In seiner 18 Minuten dauernden Rede blickte Hoeness auf seine Spielerkarriere und die Anfänge als Manager zurück - und auf den FC Bayern der Zukunft. «Wenn ich vom FC Bayern träume, dann denke ich, da ist ein Tanker, der auf dem Weltmeer entlanggleitet», umschrieb es Hoeness. «Der Tanker muss geradeaus fahren und nicht nach links schauen - und schon gar nicht nach rechts», appellierte er. Lautstark fiel die Zustimmung der 6091 Mitglieder aus.

«Diese Jahreshauptversammlung bedeutet eine grosse Veränderung für den FC Bayern», erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. «Nach 49 Jahren Herzblut für den Verein» heisse es nun Abschied zu nehmen.

«Viel Arbeit» für Kahn

Frenetisch gefeiert wurde auch Oliver Kahn, der an der Seite von Sportdirektor Hasan Salihamidzic applaudierte. Der frühere Kapitän und Torhüter Kahn wird im kommenden Jahr Vorstandsmitglied und soll dann zum Nachfolger von Rummenigge (64) aufgebaut werden. Kahn genoss den Jubel. «Da hast du viel Arbeit, um diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden», erklärte Hoeness. Den «Bis-auf-Weiteres»-Coach Hansi Flick begrüsste Hoeness als «Cheftrainer».

«Hansi Flick, unsere Mannschaft hat Borussia Dortmund attackiert, dominiert und am Ende deklassiert», erinnerte Hoeness an das 4:0 im Liga-Topspiel. «Wenn wir immer so spielen würden wie letzten Samstag, gibt es wenige Mannschaften auf dieser Welt, die uns schlagen können.»

Rekordumsatz zum Abschied

In drei verschiedenen Positionen prägte Hoeness den deutschen Fussball-Rekordmeister ein halbes Jahrhundert: Erst als erfolgreicher Stürmer und Weltmeister von 1974, dann 30 Jahre als Manager und in den letzten zehn Jahren mit einer Unterbrechung wegen einer Haftstrafe als Präsident und Aufsichtsratschef. Sein Mandat im Aufsichtsrat will er bis ins Jahr 2023 weiter ausüben.

Mit zwölf Millionen Mark Umsatz und sieben Millionen Mark Schulden legte Hoeness als 27-Jähriger am 1. Mai 1979 als Manager beim FC Bayern los. An seinem gross zelebrierten Abschiedsabend durfte er sich einmal mehr über imposante Wirtschaftsdaten freuen. Der Umsatz stieg auf den Rekordwert von 750,4 Millionen Euro in der abgelaufenen Spielzeit. Der Gewinn nach Steuern betrug 52,5 Millionen Euro.