Grosse Augen, grosse Verletzungssorgen

Europa-League-Spiele sind immer auch Reisen in eine fremde Welt. Jedenfalls machen die vier Journalisten aus Moskau grosse Augen, als sie am Mittwochabend feststellen, dass sie im Bauch der Stockhorn-Arena, gut 2700 Kilometer von zu Hause entfernt, gegenüber den Schweizer Medienvertretern in der Überzahl sind. «Ist das normal?», fragt einer, als Marc Schneider auf dem Podium sitzt. Der Trainer des FC Thun lacht, ehe der Medienchef die Erklärung liefert, dass die grosse Euphorie noch nicht ausgebrochen sei im Berner Oberland, das Interesse in der Gruppenphase dann aber wesentlich höher sein würde.