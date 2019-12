«Herr Kuhn zeigte uns, dass es auch unkompliziert geht»

Als ich am Dienstag die Nachricht erhielt, dass Köbi Kuhn gestorben ist, lief es mir kalt den Rücken her­unter. Für mich war er nicht einfach einer von vielen Trainern, denen ich in meiner Karriere begegnete, sondern jemand, von dem ich fürs Leben lernte. Weil er ein feiner Mensch war. Und weil er uns in der Nationalmannschaft in unzähligen Situationen zeigte: Es geht auch unkompliziert. Mit einfachen Worten. Mit einer Geste. Oder nur mit Augenkontakt.