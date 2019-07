Hodgsons ungestillte Leidenschaft

Hodgson sagt: «Die Leute denken, der Fussball sei eine Frage von Geheimnissen. Es ist eine Frage der Arbeit.»

Crystal Palace heisst Hodgsons Arbeitgeber. Das ist nicht die aufregendste Adresse in England, aber es ist einer dieser Clubs, die das Leben in der Premier League auch für die ganz Grossen so zäh machen. Palace schaffte es letzte Saison als einzige Mannschaft, bei Manchester City zu gewinnen. Nach dem Spiel, einem 3:2, traf Hodgson auf Fabian Delph. Ihn kannte er aus seiner Zeit als Nationalcoach Englands, und von Delph hörte er, dass Pep Guardiola vor diesem Spiel die längste Teamsitzung abgehalten habe.

Hodgson sitzt auf der Tribüne des kleinen Stade Municipal von Yverdon, als er Anfang Woche davon erzählt. Er würde sich das nicht anmerken lassen, aber wenn er so etwas hört wie von Delph, geht das bei ihm runter wie Öl. Denn für ihn heisst das eines: Seine Teams sind perfekt organisiert, sie tragen die Handschrift eines Mannes, der zwischen Mittellinie und eigenem Sechzehner die entscheidende Zone sieht.

Einst ein Wunderkind

Er ist für den Uhrencup und die Spiele am letzten Mittwoch gegen Luzern und heute gegen YB in die Schweiz zurückgekommen, in das Land, das er mag und in dem er tiefe Spuren hinterlassen hat. Natürlich war er vorher in Schweden so etwas wie ein Wunderkind der Szene gewesen, weil er das kleine Halmstad 1976 aus dem Nichts heraus zum Meistertitel führte, 29 war er damals. Aber die Schweiz hat er geprägt, weil er sie 1994 erstmals nach 28 Jahren an die WM führte und die Ausbildungsarbeit des Verbandes nachhaltig beeinflusst hat.

«Die Schweiz hat mich zu dem Trainer gemacht, der ich heute bin», sagt Hodgson. Er sieht fit aus, gut, die Fingernägel sind angeknabbert wie seit jeher, aber die Tränensäcke aus seinen dunklen letzten Tagen als Nationaltrainer Englands, als er an der EM 2016 den Achtelfinal gegen Island verlor, sind verschwunden. Ein Jahr hatte er nach jener schmachvollen Nacht in Nizza nicht mehr gearbeitet. Gelangweilt hat er sich in dieser Zeit nicht, er wusste sich schon zu beschäftigen zusammen mit seiner Frau, «aber mir hat etwas gefehlt», sagt er. Dann kam, es war im September vor zwei Jahren, das Angebot von Crystal Palace.