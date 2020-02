«Ich bin in dieser Hinsicht kein Heiliger» FCB-Kämpfer Taulant Xhaka macht sich Gedanken über die Arbeit von Trainer Marcel Koller, die Formschwankungen und Undiszipliniertheiten. Tilman Pauls , Nikosia

«Nur wir können dafür sorgen, dass es wieder ruhig wird»: Taulant Xhaka (28). (Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus)

Taulant Xhaka, wir bräuchten Ihre Hilfe. Können Sie uns den FCB des Jahres 2020 erklären?

Was wir in diesem Jahr gezeigt haben, war nicht FCB-like. Das genügt nicht den Ansprüchen, die wir an uns selber haben. Das ist meine Meinung, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ­jemand im Verein anders sieht.