«Ich gehe nicht ins f***ing Weisse Haus»

Noch haben die US-Amerikanerinnen ihren Fussball-Weltmeistertitel nicht verteidigt. Das US-Team steht an der WM in Frankreich erst im Viertelfinal und trifft dort am Freitag auf die Gastgeberinnen. Doch auch wenn der dreifache Weltmeister seinen vierten Titel feiern würde, würde der Captain, Megan Rapinoe eines nicht tun: «Ins f***ing Weisse Haus gehen.»