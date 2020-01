Infantinos nächster Kollateralschaden

Jürgen Klopp spricht von einer «Katastrophe» und ahnt, was dahintersteckt. Gerade verschiebt Afrikas Fussballverband CAF seine Erdteil-Meisterschaft, den Afrika-Cup, vom Sommer in den Januar/Februar – was verheerend für Liverpool und andere Topclubs ist, weil dann die afrikanischen Starspieler mitten in der Saison über Wochen fehlen.