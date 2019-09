Iranerin zündet sich nach Festnahme an und stirbt

Laut dem «Spiegel», hatte die Schwester der Toten einem iranischen Onlineportal mitgeteilt, dass bei der Verstorbenen vor zwei Jahren eine bipolare Störung diagnostiziert worden sei und sie sich deshalb in ärztlicher Behandlung befunden habe. Nach der Inhaftierung habe sich die Krankheit verschlimmert. Die Familie habe alle medizinischen Unterlagen der Justiz übergeben, trotzdem sei die Frau vor Gericht wie eine gesunde Person behandelt worden.

Proteste gegen Stadionverbot für Frauen

Ihr Tod führte zu einer Protestwelle der Iraner in den sozialen Netzwerken gegen Polizei und Justiz. Das Stadionverbot für Frauen sorgt schon seit vier Jahrzehnten für Diskussionen im Iran. Obwohl auch Präsident Hassan Rohani gegen das Verbot ist, konnte er sich bis jetzt nicht gegen den erzkonservativen Klerus des Landes durchsetzen.

Via Instagram drückte Mehdi Rahmati, ehemaliger Nationalgoalie des Iran und ehemaliger Spieler von Esteghlal Teheran, seine Trauer über den Tod der jungen Frau aus. Er schreibt: «Beileid an die Familie des blauen Mädchens, das die Welt aus den Augen verlor, ohne ihren Wunsch zu erfüllen.»

Iraner fordern die Fifa zum Handeln auf

Zuletzt gab es Berichte über hohe Haftstrafen für sechs Frauen, die sich – als Männer verkleidet – ins Asadi-Stadion geschlichen hatten. Eine der Frauen, eine Journalistin, habe sie dabei auch fotografiert. Zwar wurden alle auf Kaution wieder freigelassen, aber die hohen Haftstrafen wurden im Iran als Einschüchterung bewertet.

1/2Dear @FIFAcom. Sahar Khodayari “The Blue Girl” who set herself on fire to protest against unfair 6 months sentence because she entered stadium, is dead. We, Iranian people ask you to ban football of Iran.#FifaStandUp4Saharpic.twitter.com/kKHTmeTlnU

— Yasaman (@yasaman_2018) September 10, 2019