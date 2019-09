Italien auf Kurs, Liechtenstein punktet

Italien war gegen die defensiv ausgezeichnet stehenden Finnen zwar die weitaus aktivere Mannschaft, tat sich im Abschluss aber schwer. Das lag teils an den Italienern selbst, aber auch an Goalie Lukasz Radecky von Bayer Leverkusen, der die eine oder andere Chance zunichte machte. Erst nach einer Stunde brachte der Römer Ciro Immobile die Gäste per Kopf in Führung. Bei einem der wenigen finnischen Angriffe holte Teemu Pukki – bei Norwich Konkurrent von Josip Drmic – einen Penalty heraus, den er gleich selbst verwandelte. Nur sieben Minuten nach dem Ausgleich erhielt auch Italien einen Elfmeter, einen weitaus weniger klaren. Niccolo Barella hatte Sauli Väisänen an den angelegten Arm geschossen, Chelsea-Spieler Jorginho verwandelte zum Endstand.

Spanien wurde in Gijón gegen die Färöer zwar seiner Favoritenrolle gerecht, verpasste gegen den 108. der Weltrangliste aber den erwarteten Kantersieg. Rodrigo Moreno (13./50. Minute) und Dortmund-Stürmer Paco Alcácer (89./90.+2)) trafen je doppelt für den Favoriten, der die Gruppe F damit weiter souverän mit sechs siegen aus sechs Spielen anführt. Auf Rang zwei folgt Schweden mit elf Punkten aus sechs Spielen vor Rumänien (10 Punkte) und Norwegen (9).

Resultate und Tabellen:

Gruppe D – 5. Spieltag:

Schweiz - Gibraltar 4:0 (3:0)

Georgien - Dänemark 0:0

Rangliste: 1. Irland 5/11. 2. Dänemark 5/9. 3. Schweiz 4/8. 4. Georgien 5/4. 5. Gibraltar 5/0.

Gruppe F – 6. Spieltag:

Spanien - Färöer 4:0 (1:0)

Schweden - Norwegen 1:1 (0:1)

Rumänien - Malta 1:0 (0:0)

Rangliste: 1. Spanien 6/18. 2. Schweden 6/11. 3. Rumänien 6/10. 4. Norwegen 6/9. 5. Malta 6/3. 6. Färöer 6/0.

Gruppe J – 6. Spieltag:

Finnland - Italien 1:2 (0:0)

Griechenland - Liechtenstein 1:1 (1:0)

Armenien - Bosnien 4:2 (1:1)

Rangliste: 1. Italien 6/18. 2. Finnland 6/12. 3. Armenien 6/9. 4. Bosnien 6/7. 5. Griechenland 6/5. 6. Liechtenstein 6/1.