«Junge, du hast keine Ahnung vom Frauenfussball!»

Aber etwas hat sich verändert. In Grossbritannien war der Halbfinal England - USA das meistgesehene TV-Event 2019.

Auf dieser Ebene erleben wir einen Durchbruch. Die mediale Abdeckung ist so gross wie nie. Und es gibt Sponsoren, die explizit in den Frauenfussball gehen. Es sind nicht mehr die Verbände und Clubs, die alles bezahlen. Das ist entscheidend: Nur wenn der Sport für die Wirtschaft interessant ist, kann man mit der Professionalisierung vorwärtsmachen.

International hebt die Welle ab – und die Schweiz kann sie nicht reiten, weil sie nicht dabei ist.

Für den Frauenfussball in der Schweiz ist es echt sehr schade. Wir kämpfen hierzulande immer noch zu oft um Wertschätzung. Darum, dass wir ernst genommen werden. Darum, dass die verschiedenen ­Player zusammenarbeiten: Medien, Wirtschaft, Fans, jeder Club, der Mädchen ausbilden sollte.

Europäische Grossclubs entdecken unterdessen ihre feminine Seite: Real Madrid, Manchester United oder Juventus Turin investieren.

Das müssen wir auch in der Schweiz verbessern. Nehmen wir einen Buben und ein Mädchen im Alter von acht Jahren. Die müssten in der Ausbildung denselben Weg gehen können. Wenn eine Frau heute nach England gehen will, um als Profi zu spielen, braucht sie dieselbe ­Anzahl und Qualität der Trainings wie ein Mann.

Ist das in der Schweiz der Fall?

Es wird gut gearbeitet. Aber die Frauen sind immer noch in einer Frauenabteilung. Bei den Männern ist ein U-16-Trainer in der Regel ein fest angestellter Profi. Bei den Frauen ist es oft jemand, der das Training am Abend nach seiner Arbeit leitet. Das ist qualitativ nicht dasselbe. Da müssen wir den Hebel ansetzen.

Ist nicht die höchste Schweizer Frauenliga ein Problem? Sie fristet ein Nischendasein.

Der Frauenfussball kämpft schon noch häufig mit Stereotypen. Ich vergleiche das mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Warum gibt es heute noch Frauen, die weniger verdienen, wenn sie gleichwertige Arbeit abliefern wie Männer? Ich bin nicht eine absolute Verfechterin des equal pay. Aber dort, wo es solche Ungerechtigkeiten gibt, stimmt etwas nicht.

«Natürlich kommt nichtmorgen ein Sponsor undlegt eine Million Frankenauf den Tisch.»

Es gibt Sportarten, die sich via Hauptsponsor ihre Medienpräsenz erkaufen, wie Handball beim «Blick».

Was mir fehlt, ist eine ganzheitliche Strategie für den Frauenfussball, die von ganz oben getragen wird. Wenn du in einem Verein in der Führungsetage mindestens eine Kennerin des Frauenfussballs hast, dann ist dort ein Verständnis vorhanden. Dann wirft man nicht schnell, schnell etwas Geld rein und ist dann enttäuscht, weil man nichts gewinnt.

Sondern?

Man investiert in den Frauenfussball, weil er andere Werte vermittelt, weil es gut für das Image ist, weil es gesellschaftspolitisch wichtig ist. Weil sich die Chemie im Verein so verändert. Es ist doch auch in der Wirtschaft so: Wenn du gemischte Teams hast, profitierst du. Der Fussball ist so männerdominiert, dass ein paar Frauen in den Führungsetagen nicht schaden würden. Hat es das, gibt das auch eine andere Planungssicherheit. Die fehlt dem Frauenfussball noch häufig. Wir sind stark von Vereinen abhängig oder vom Fussballverband. Beide sind stark männerdominiert. Und in den entscheidenden Gremien hat es sehr wenig Frauenfussball-Know-how.

Also leidet der Frauenfussball unter patriarchalen Strukturen. Auch im Schweizerischen Verband, wo im Zentralvorstand und im Präsidium zurzeit keine einzige Frau sitzt?

Es ist verbesserungswürdig (lacht). Ich sage das offen: Wir müssen mehr Frauen in den Entscheidungsgremien haben. Und der Frauenfussball muss eine andere Wichtigkeit bekommen. Ich würde es begrüssen, wenn auch im Präsidium und Zentralvorstand des SFV Frauen Einsitz hätten. Es braucht generell mehr Frauen im Fussball, und Frauen müssen solche Positionen und Verantwortungen auch übernehmen wollen.

Was können Sie tun, um den Frauenfussball in der Schweiz vorwärtszubringen?

Lobbyieren. Ich bin Abteilungsleiterin mit einem abgesteckten Bereich, in dem ich mich bewegen kann. Aber wenn man fragt: Warum ist England so gut, warum die Französinnen, warum ist die WM so gut? Na, weil Leute investiert haben. Weil Verbände oder andere Organisationen gesagt haben: Das hat Potenzial, das finden wir super, wir können Sponsoren finden, wir können Stadien mit 50 000 Zuschauern füllen. Aber dazu musst du erst mal daran glauben und dann investieren.