Kosovo feiert historischen Sieg gegen Tschechien

Das Team des Schweizer Trainers Bernard Challandes liegt auf Platz 120 dieser Rangliste – und damit weit hinter seinen Gegnern: England (4), Tschechien (43), Montenegro (55) und Bulgarien (60). In der EM-Qualifikation aber mischen die Kosovaren vorne mit, einen Sieg und ein Unentschieden gab es bisher. Das Highlight aber folgte am Samstagnachmittag, Kosovo schlug die Tschechische Republik 2:1 und übernimmt damit vorübergehend die Spitze. Noch vor England, das aber zwei Spiele weniger bestritten hat und am Samstagabend auf das bisher sieglose Bulgarien trifft.

Spieler mit Schweizer Bezug

Die Gäste aus Tschechien gingen in der Hauptstadt Pristina bereits nach 16 Minuten in Führung, Leipzig-Zugang Patrik Schick hatte getroffen. Das Heimteam aber reagierte umgehend, Vedat Muriqi von Fenerbahce Istanbul glich nur vier Minuten nach dem 1:0 aus. Die Entscheidung folgte in der 66. Minute, als der Verteidiger Jergim Vojvoda zum Schlussstand traf.

Beim Kosovo spielten einige Spieler mit Schweizer Bezug: Idris Voca (FC Luzern), Edon Zhegrova (FC Basel) und Florent Hadergjonai (ex-YB, nun Huddersfield), zudem sass Mirlind Kryeziu (FC Zürich) auf der Bank. Bei Tschechien standen die ehemaligen Basel-Spieler Tomas Vaclik (Sevilla) und Marek Suchy (Augsburg) auf dem Platz.

Der Sieg ist historisch: Noch nie hatte der Kosovo gegen ein in der Weltrangliste so gut klassiertes Team gewonnen.

Gruppe A - 5. Spieltag:

Kosovo - Tschechien 2:1 (1:1)

England - Bulgarien 18.00

Rangliste: 1. Kosovo 4 Spiele / 8 Punkte 2. England 2/6 3. Tschechien 4/6 4. Bulgarien 4/2 5. Montenegro 4/2