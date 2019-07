Letzte Ehre für YB-Spielerin Florijana Ismaili

Es sei sehr schwierig, in diesem Moment die richtigen Worte zu finden, fuhr er fort: «Florijana wird nie mehr Fussball spielen und nie mehr im Kader des Nationalteams stehen – aber sie wird immer in unseren Herzen sein. Wir werden sie nie vergessen.»

Ergreifende Anekdoten

Mehrere Teamkolleginnen schilderten teils unter Tränen bewegende Anekdoten: «Flori war eher schüchtern, aber sie wollte immer alle beschützen. Wir sind sicher, dass sie das auch jetzt noch macht.»

Etliche Spielerinnen der Schweizer Nationalmannschaft nehmen in Worben Abschied. (20 Minuten)

Eine andere erzählte, wie Florijana und sie im Trainingslager jeweils Fastfood essen wollten. «Das durften wir aber nicht. Darum schlichen wir manchmal zusammen aus dem Hotel, um einen Burger zu essen. Das waren die besten Burger meines Lebens.»

Islamische Zeremonie

Etwa 300 bis 400 Trauergäste waren vor Ort, viele erschienen in National- oder YB-Trikots. Mehrere Nationalspielerinnen wie Ramona Bachmann oder Rahel Kiwic und auch die frühere Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg nahmen an der Trauerfeier teil.

Die Clubkolleginnen von YB kamen in den Vereinsfarben, um Ismaili die letzte Ehre zu erweisen. Unter den Gästen war auch YB-Präsident Hanspeter Kienberger.

Die kurze Zeremonie nach islamischem Glauben wurde von einem Imam geleitet. Danach durften sich die Gäste persönlich am Sarg von Florijana verabschieden. Anschliessend findet die eigentliche Beerdigung auf dem Friedhof im engsten Familienkreis statt.

Plötzlicher Atemstillstand

Ismaili wurde nur 24 Jahre alt. Am vorletzten Wochenende fuhr sie mit einer Freundin mit einem Motorboot auf den Comersee. Die Fussballerin sprang ins Wasser und tauchte nicht mehr auf. Mehrere Tage suchten die Retter nach ihr. Am 2. Juli folgte die traurige Gewissheit: Ein Tauchroboter fand ihren Leichnam am Seegrund.

Inzwischen scheint die Todesursache geklärt zu sein. Laut dem vorläufigen Obduktionsbericht erlitt Ismaili eine akute Asphyxie – einen plötzlichen Atemstillstand. Der Abschlussbericht wird in rund einem Monat erwartet.

33 Nati-Einsätze

Florijana Ismaili spielte seit 2011 für die Young Boys und führte das NLA-Team jeweils als Captain aufs Spielfeld. Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte sie in den letzten fünf Jahren 33 Länderspiele.