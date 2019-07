Lionel Messi wütet wie Maradona

Doch die Bronzemedaille holte Messi nicht ab. Aus allerlei Gründen, wie er selbst sagte – ehe er im Stile Maradonas zum Rundumschlag gegen die Mächtigen des Fussballs ausholte: «Wir müssen nicht Teil dieser Korruption sein, dieser Respektlosigkeiten gegenüber der ganzen Copa», sagte Messi und meinte: den Südamerikaverband Conmebol. «Die Korruption, die Schiedsrichter, all diese Dinge verhindern, dass die Leute am Fussball teilhaben, an der Show. Es ruiniert alles ein bisschen», fügte Messi hinzu.

Aktuellen Anlass für Messis Suada bot die absurde Rote Karte, die er sah. Es war der zweite Platzverweis seiner Karriere. Die erste Rote Karte hatte ihm Markus Merk aus Kaiserslautern bei seinem Debüt für Argentinien in Ungarn verpasst, keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung, und sie war ebenfalls absurd. Diesmal, in Porto Alegre, waren 37 Minuten gespielt, als er sich an der Grundlinie, nahe des chilenischen Tores, einen Zweikampf mit dem Chilenen Gery Medel lieferte. Messi gab Medel leicht einen mit, und Medel wurde zum «Pitbull», als der er auch bezeichnet wird. Drei Mal stiess der bei Besiktas Istanbul engagierte Chilene seine Brust an jene von Messi, überzog ihn dabei mit Verwünschungen, doch der Barça-Stürmer hielt stand.

Video: Rote Karte gegen Messi