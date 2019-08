Liverpools Start mit Schützenfest

Nach 18 Minuten öffnete der Ägypter Mo Salah sein Saisontorkonto, zehn Minuten später nahm Virgil Van Djik, der wohl beste Innenverteidiger der Welt, den letzten Rest Spannung aus der Partie. Drei Tore in der ersten halben Stunde – das hatte Liverpool in der Premier League letztmals im Februar 2014 gegen Arsenal geschafft. Doch damit wurden die bedauernswerten Gäste noch nicht in die Pause entlassen, Origi erhöhte noch auf 4:0 (42.).

Nach dem Wechsel schalteten die Reds einen Gang zurück, blieben aber überlegen. Die etwas nachlassende Konzentration nutzte aber der Finne Teemu Pukki, der letztes Jahr in der zweithöchsten Liga so überzeugt hatte, zum Ehrentreffer für die «Canaries». Die über 53000 Zuschauer konnten es verschmerzen.

Schweizer nur in Nebenrollen

Die Schweizer kamen wie befürchtet nicht über marginale Rollen hinaus. Xherdan Shaqiri nahm in Klopps Starensemble ebenso auf der Bank Platz wie Josip Drmic bei Norwich, der aber immerhin sieben Minuten vor Spielende für Pukki eingewechselt wurde. Beim Aufsteiger fehlte auch der verletzte Timm Klose.

Ein Wermutstropfen mischte sich noch in die Jubelarien zu Anfield. Stargoalie Alisson, den die Reds der AS Roma abgeluchst hatten, wie ein Jahr zuvor Salah, vertrat sich vor der Pause den Knöchel und musste ausgewechselt werden.