Lugano erkämpft sich den zweiten Punkt

In der 57. Minute lag der Ball völlig aus dem Nichts plötzlich im Netz. Nach einem Freistoss aus dem Mittelfeld machte sich Luganos Balint Vecsei im Malmöer Strafraum am längsten und schob das Leder mit gestrecktem Bein ein. Die Luganesi jubelten, doch Schiedsrichter Kruaschwili zerstörte alle Hoffnungen der Tessiner. Er entschied auf Abseits. Danach fand sich die Partie schnell im selben trägen Trott wieder wie zuvor. Am Schluss stand auf der Anzeigetafel im St. Galler Kybunpark das logische Resultat: 0:0