Luzern entlässt Trainer Thomas Häberli

Häberli folgte im letzten Februar auf René Weiler und führte die Mannschaft anschliessend auf den 5. Schlussrang in der Super League. In der aktuellen Saison qualifizierte sich die Zentralschweizer unter dem 45-Jährigen für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League und den Viertelfinal im Cup. Nach der für den Club nicht zufriedenstellenden Vorrunde wurde Häberli am Montagmorgen mitgeteilt, dass die gemeinsame Zusammenarbeit nicht weiter fortgesetzt werden wird.