Meschack Elia darf bald für YB auflaufen

Eine Woche vor dem grossen und eher unerwarteten Gipfeltreffen beim FC St. Gallen treten die Young Boys am Sonntag in Lugano an. Sie tun sich im Tessin oft schwer, zum Abschluss der Hinrunde erreichte der müde Meister vor zwei Monaten ein 0:0.Trainer Gerardo Seoane erwartet auch diesmal eine schwierige Begegnung: «Es ist für jede Mannschaft eine grosse Herausforderung, in Lugano zu spielen.»