Mit der Fussballromantik ist es beim FC Thun vorbei

Das wird dazu führen, dass vermehrt Spieler aus dem Ausland ihren Weg ins Oberland finden werden. Vielleicht auch solche aus Barnsley. Die Identifikation der Zuschauer mit dem Club könnte darunter leiden. Zudem hat sich PMG bei Ein- oder Verkäufen von Spielern ab einer Million Franken ein Mitspracherecht ausbedungen. Der FC Thun gibt Souveränität ab. Das ist ein Haken.

Es ist allerdings einer, den die Thuner in Kauf nehmen mussten. Denn davon, dass sie als sympathischer Vorzeigeclub gelten, konnten sie sich nichts kaufen. Im Gegenteil: Sie balancierten in den letzten Jahren am Abgrund, mussten zu Spenden aufrufen und immer wieder ihre besten Spieler abgeben, damit sie nicht abstürzten.

Die Clubverantwortlichen erachteten die Gratwanderung zuletzt gar als endlos, weil die Aufstockung der Super League auf zwölf Teams, die bald kommen dürfte, zu tieferen Einnahmen führen könnte. Zudem zeichnet sich ab, dass die Solidaritätszahlungen der Uefa sinken. Unter diesen Umständen, sagt Präsident Markus Lüthi, wäre er an der nächsten Generalversammlung im Frühjahr 2020 zurückgetreten.

Jetzt ist alles anders, ist dieser Überlebensdruck weg. Lüthi soll in den letzten Wochen fast schon durch die Gänge der Stockhorn-Arena geschwebt sein, so erleichtert war er. Nur: Der sportliche Druck bleibt bestehen. Thun liegt mit neun Punkten am Tabellenende, der Nicht-Barrageplatz ist schon sechs Zähler entfernt. Ein paar neue Spieler im Winter garantieren kein Happy End. Was dann? Vielleicht verliert der Investor beim Abstieg die Lust. Für diesen Fall will sich Thun aber abgesichert haben: Ein Ausstieg der PMG ist nur erlaubt, wenn er für den Club nicht existenzbedrohend ist.

Das klingt gut. Fast zu gut, um wahr zu sein.