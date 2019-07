Positive Dopingtests in der Premier League

In England führt die UK Anti-Doping-Behörde Ukad unangekündigt und regelmässig Dopingtests durch. Die Ukad wählt dabei meist drei Fussballer einer Mannschaft aus. Nicht nur nach Spielen, sondern auch nach Trainings. Die Behörde ist auch dazu befugt, Athleten zu Hause zu testen. Eine Recherche des «Mirror» zeigt, dass in den letzten drei Jahren 16 Fussballer in der Premier League Amphetamine, Morphium, Ritalin oder Triamcinolon genommen haben.