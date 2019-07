Schweden sichert sich Bronze

In der 11. Minute schoss sie Schweden in Führung. Nur elf Minuten später liess die englische Abwehr, allen voran Captain Steph Houghton, die schnelle Sofia Jakobsson zu lange gewähren, so dass die Angreiferin mit einem herrlichen Schuss ins lange Eck traf.

Amerikanisches Duell um den «Goldenen Schuh»

Fran Kirby (31.) brachte die Lionesses noch einmal heran. Ihr Schuss ging zuerst an den Innenpfosten, dann ins Netz. Nach Kirbys Anschlusstreffer wurde das Team von Phil Neville noch einmal stärker. Als der Ball erneut im schwedischen Tor lag, war der Jubel zunächst gross. Torschützin Ellen White imitierte gar den berühmten Jubel von Alex Morgan. Die Amerikanerin tat nach ihrem Tor gegen England so, als ob sie eine Tasse Tee trinken würde.

The worst bit of that half is that Ellen White's celebration was a cracker. She pretended to sip tea...Where have we seen that before? Alex Morgan perhaps? ???? ? https://t.co/VAJgBw7Rd3#ENGSWE#Lionesses#ENG#teagatepic.twitter.com/Gpf5NO7L2D

— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2019