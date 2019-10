Schweizer Clubs haben im Exil schon Sternstunden erlebt

Seit seiner Fertigstellung 2008 hat das Stadion in St. Gallen die Rolle des Hardturms übernommen. Es ist eng gebaut, nicht all zu gross, mit Naturrasen ausgestattet – und offenbar günstiger zu mieten als andere Stadien.

Leichtathleten schicken Fussballer nach St. Gallen

Vor allem liegt das St. Galler Stadion nahe genug an Zürich. Seit der Hardturm Geschichte ist, müssen die Grasshoppers und der FC Zürich immer wieder anderen Veranstaltern weichen, die den Letzigrund für sich beanspruchen. Besonders oft sind es die Leichtathleten mit Weltklasse Zürich, Europa- und Weltmeisterschaften.

So hat der FCZ, sozusagen in ausgleichender Gerechtigkeit, sein grösstes Ziel in St. Gallen erreicht: Mit einem 2:1 gegen die Letten aus Ventspils spielten sich die Zürcher 2009 ihr erstes und bislang letztes Mal in die Gruppenphase der Champions League.

Heimvorteil – oder kein Heimvorteil?

Die Frage, ob der Heimvorteil durch den Stadtwechsel verloren geht, kann nicht beantwortet werden. Da sind St. Gallen und der FCZ, die Sternstunden in fremden Heimstadien erlebten. Und da sind Partien wie jene des FC Sion, der sich im Stade de Genève mit dem Aus gegen die Letten von Marijampole blamierte. Und das vor gerade mal 410 entgeisterten Zuschauern.

In der Bilanz sind die Heimsiege leicht vor den Niederlagen.