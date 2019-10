Schweizer Nationalspieler hatte mit 13 ein Alkoholproblem

Er will helfen, ein Tabu brechen. Im Rahmen der jährlichen Aktion zum Bewusstsein der psychischen Gesundheit sprach Timm Klose über Probleme seiner Jugend. Und offenbarte seine bewegende Geschichte.

Gerade mal 13 Jahre alt sei der heutige Schweizer Nationalspieler gewesen, als er zu trinken begann. Obwohl er aus einer wohlhabenden Familie stamme, hätte er nicht gewusst, was er mit seinem Leben anfangen solle: «Meine Freunde waren alle etwas älter, also trank ich mit ihnen Alkohol und rauchte.» Er sei dauernd in einer Traumwelt gewesen, nicht in der Realität. Die Folge: Er flog aus drei Schulen und in ein immer tieferes Loch. Nach einem missglückten Abstecher in die Jugend des FC Basel spielte der zurück bei Old Boys gelandete Verteidiger mit dem Gedanken, mit dem Fussballspielen aufzuhören. «Ich dachte, das wäre eine Befreiung», erzählte der 31-Jährige in einem Video, das auf dem Youtube-Kanal seines aktuellen Vereins Norwich City publiziert wurde.