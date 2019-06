Señor Rudi verlässt das Flugzeug

Ruedi Zbinden war als Chef-Scout einer der Gründe, warum der FCB ab der Jahrtausendwende zum Dominator im Schweizer Fussball wurde. Jetzt soll er in einer neuen Rolle dafür sorgen, dass die Basler wieder den Anschluss an die Young Boys ­finden. Seit Ende letzter Woche amtet er als Sportdirektor anstelle des im Streit abgetretenen ­Marco Streller. Gut möglich, dass unter dem einstigen Trendsetter Zbinden die Uhren beim FCB für einmal zurückgedreht werden.

Ein wenig Lust am Undercover-Dasein, Spass an Abenteuern in gottverlassenen Stadien Südamerikas, der Antrieb, etwas zu entdecken, das andere übersehen haben: So ist Zbinden zur Schweizer Fussball-Avantgarde geworden. Wo die nationale Konkurrenz ausländische Spieler ab ­Videos verpflichtete, hat er 2001 für den FCB ein internationales Netzwerk aufgebaut, dank dem die Basler Talente aus der ganzen Welt verpflichten und später mit satten Gewinnen an grössere Clubs abgeben konnten. Zbinden war das Trüffelschwein, das sich in 18 Tagen 16 Spiele quer durch Südamerika reinzog. Und wenn er in São Paulo oder Buenos Aires landete, dann wussten gewisse Agenten spätestens nach der Passkontrolle, dass er im Land war, und riefen an. «Die müssen ein Netz am Flughafen haben», staunt Zbinden noch heute.

Heitz schreibt über Zbinden

Bei seiner Arbeit sah sich der heute 60-Jährige aber vor allem als Zulieferer und weniger als Baumeister. Wer in den Archiven der «Basler Zeitung» sucht, findet einen interessanten Artikel über Zbinden aus dem Jahr 2004. Geschrieben hat ihn Georg Heitz, der damals noch als Journalist arbeitete und heute als erfolgreichster Sportchef in der Geschichte des FCB gilt.

Unter dem Titel «Señor Rudi und sein ausgeklügeltes System» beschreibt Heitz die Arbeit Zbindens. Der war damals inoffizieller Sportchef, weil gegen aussen Präsidentin Gigi Oeri auch als Transferchefin verkauft wurde. Aus dem Artikel geht hervor, dass Zbinden jeweils jene Spielertypen suchte und verpflichtete, für die ihm Trainer Christian Gross einen Auftrag gab.

Ausgerechnet unter Heitz wurde später der Einfluss des Trainers auf die Transfers massiv eingeschränkt. Nicht mehr der Mann an der Seitenlinie sollte Spielphilosophie und Kaderplanung prägen – sondern der Club. Mit dieser Strategie gewann der FCB unter fünf verschiedenen Trainern die Meistertitel 2010 bis 2017.