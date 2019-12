«Shaqiri ist brillant, aber disziplinlos»

Crouch kritisiert seinen ehemaligen Teamkollegen bei Stoke City: «Er ist einer der Besten, mit denen ich je zusammengespielt habe, aber gepaart mit viel taktischer Disziplinlosigkeit.» Der 42-fache englische Nationalstürmer ging sogar so weit zu behaupten, der Schweizer sei mit seinen Ego-Trips mitschuldig am Abstieg der «Potters» 2018.

Shaqiri sorgte für Groll im Team

«Es gibt einen schmalen Grat zwischen quirlig sein und einfach nur zu tun, was einem passt. Natürlich kann man einwenden, dass Shaqiri acht Tore und sieben Assists in dieser Saison gemacht hat. Allerdings in einer Mannschaft, die abgestiegen ist. Für 85 Minuten hat er jedes Wochenende die Arbeit aller anderen schwieriger gemacht. Der Groll im Team und auch in der Clubleitung wuchs.»

Dass Shaqiri teamintern für Stress sorgen kann, bewies sein Verzicht auf die EM-Qualifikation mit der Nationalmannschaft wegen Lustlosigkeit oder fehlender Wertschätzung.

Bei Liverpool fehlt es nicht an der Lust, trotzdem kämpft er bei den «Reds» um Einsatzminuten. Gegen Everton stand der Schweizer Nationalspieler am Mittwoch erstmals seit Mai in der Startelf. Beim 5:2 traf er nach 17 Minuten zum zwischenzeitlichen 2:0. Als der Liverpool-Trainer nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, dass Shaqiri so lange nicht mehr von Beginn an gespielt habe, sagte er: «Wirklich? Sorry, Shaq!» Doch drei Tage später sass der 28-Jährige wieder auf der Bank, bekam beim 3:0-Sieg in Bournemouth lediglich drei Minuten Auslauf am Ende der Partie.

Shaqiri erneuerte sein Bekenntnis

«Es war von Anfang an klar, dass wir über den Jahreswechsel alle unsere Jungs brauchen werden», sagte Klopp, «und er hat mir das Gefühl gegeben, dass wir öfter durchwechseln können.» Ein anderer Wechsel, nämlich der zu einem anderen Club im Winter, ist für den Schweizer indes kein Thema. «Abgesehen davon, dass ich gern mehr spielen würde, bin ich glücklich in Liverpool. Ich habe einen gewissen Status im Team, weil ich doch einer der erfahreneren Akteure bin», erklärt er der «Schweizer Illustrierten» einst. Und im Magazin «The Athletic» erneuerte er sein Bekenntnis: «Das ist eine spezielle Mannschaft. Und wir haben noch viel zu erreichen.»

Die nächste Chance auf Einsatzminuten bietet sich Shaqiri in der Champions League. Am Dienstag sind die Reds in Salzburg Gast der Bullen. Allerdings steht für Liverpool viel auf dem Spiel, denn der Einzug in die Achtelfinals ist noch nicht gesichert.