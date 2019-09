Shaqiri verletzt, verpasst er die Spiele mit dem Nationalteam?

Vielleicht hätte Xherdan Shaqiri am Mittwoch wieder einmal länger gespielt. Vermutlich wäre er sogar in der Startformation gewesen.

Es ist Liga-Cup in England. Der FC Liverpool spielt auswärts bei Milton Keynes. Doch Shaqiri wird eine Minute auf dem Rasen stehen. Nicht, weil Trainer Jürgen Klopp freiwillig auf den Schweizer verzichtet, wie bisher meistens in dieser Saison in Premier und Champions League. Shaqiri erlitt am Dienstag im Training eine Verletzung an der Wade.