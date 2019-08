Sicherheitsprobleme: Rätselhafte Absenz von zwei Arsenal-Spielern

Der Überfall: Sead Kolasinac vertreibt die beiden Angreifer. Video: SNTV via AP

Anderthalb Monate ist dieser Vorfall her, doch er scheint die beiden Fussballer wieder einzuholen. Bereits kurz nach der Attacke verzichtete Arsenal-Trainer Unai Emery auf die beiden, sie seien noch nicht in der mentalen Verfassung, um zu spielen. Danach kamen sie am 4. August im letzten Testspiel vor Saisonstart gegen Barcelona (1:2) zwar wieder zum Einsatz. Doch nun das: Weder der Deutsche Özil noch sein bosnischer Freund Kolasinac stehen für das erste Premier-League-Spiel der Gunners (Sonntag, 15 Uhr gegen Newcastle) im Aufgebot.

«Weitere Zwischenfälle»

Englische Medien schreiben von Sicherheitsproblemen. Gegenüber der «Sun» bestätigt die Polizei: «Es hat weitere Zwischenfälle gegeben.» Diese werden nun untersucht. Offenbar geht es um Tweets, in denen Özil und Kolasinac gedroht worden sei, schreibt das britische Boulevardblatt weiter. Bestätigt ist diese Version allerdings nicht. So bleibt das grosse Rätseln. Steckte hinter dem Angriff mehr als nur ein Raubüberfall? Planen die Täter nach dem missglückten Angriff eine weitere Attacke?

Auch eine Medienmitteilung von Arsenal bringt keine Klarheit. Der Club schreibt lediglich: «Das Wohl unserer Spieler und deren Familien steht für uns immer an erster Stelle. Wir haben diese Entscheidung nach Gesprächen mit beiden Spieler und deren Vertretern gefällt. Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen und unterstützen die Spieler und deren Familien.»

Sicher ist nur: Granit Xhaka und seine Teamkollegen werden mindestens zum Ligastart auf zwei wichtige Mitspieler verzichten müssen.