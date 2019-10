Später Könizer Dolchstoss

Der routinierte FCM machte den jungen Könizern das Leben schwer, liess aber in der gefährlichen Zone die Konsequenz vermissen. Köniz indes zeigte sich effizient: Eine Freistossflanke verwertete Dennis Wyder wie aus dem Nichts wuchtig per Kopf zum 1:1 (29.). Danach folgte die einzige Phase, in der die Einheimischen Oberwasser hatten.

In der zweiten Halbzeit dominierte wieder Münsingen, verpasste aber die Führung, was sich rächen sollte. «Wir werden unserer Linie treu bleiben und weiter kämpfen, die Saison ist noch lang», sagte FCM-Präsident Zwahlen. Köniz-Captain Stauffiger hingegen meinte: «Wir haben in unserem jungen Team einen guten Spirit, in dem jeder für den anderen kämpft. Dieser Sieg tut richtig gut.»