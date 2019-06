Spanischer Fussballer stirbt bei Autounfall

Am Samstag bestätigte sein ehemaliger Club aus Sevilla die traurige Nachricht via Twitter.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1. Juni 2019

Der Spanier konnte in seiner Karriere fünfmal die heutige Europa League gewinnen – zweimal mit Atlético Madrid (2009/10, 2011/12) und dreimal in Folge mit dem FC Sevilla (2014-16). Zudem wurde er mit Real Madrid und Arsenal Landesmeister. Für die spanische Nationalmannschaft lief er 21-mal auf und stand 2006 im Kader für die WM in Deutschland. Zuletzt war Reyes in der zweithöchsten spanischen Liga bei UD Extremadura aktiv.