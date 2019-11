Sie überraschen die Fussballschweiz

Vor sieben Jahren waren es 31 Punkte nach ebenso vielen Spieltagen. Der Trainer hiess damals Jeff Saibene und auf der Mannschaftsliste standen Namen wie der von Daniel Lopar, Marco Mathys, Martin Stocklasa, Kristian Nushi und Franck Etoundi. Die Espen stellten am Ende der Meisterschaft sogar den Torschützenkönig der Liga: Oscar Scarione holte sich mit 21 Toren die Torjägerkrone vor Marco Streller (14, FCB) und Josip Drmic (13, FCZ). Der Ostschweizer Stürmer der Gegenwart ist Cedric Itten.

Itten trifft! Ein Schuss von rechts, Minder wehrt fliegend und mit einer Hand ab. Doch Ruiz bringt den Ball wieder vors Tor, trifft den Ball jedoch nicht richtig. Was heisst nicht richtig, der Ball wird zur Idealvorlage für Itten, der einschiesst. #fcsgxam ?????????? pic.twitter.com/qPxRO7A3WA — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) November 24, 2019

Ittens Traumdebüt war sogar der «Süddeutschen Zeitung» eine Story wert. Sie titelte letzten Montag: «Kitsch pur». Kitschig, weil die Karriere des Baslers an einem seidenen Faden hing. Kreuzbandriss. Aufbau. Das Comeback. Das erste Aufgebot für die A-Nati. Das Debüt gegen Georgien und nach fünf Minuten Einsatzzeit das erste Länderspiel - ausgerechnet im eigenen Stadion. Der 22-jährige Stürmer setzte am Sonntag seinen Lauf mit drei Länderspieltoren in 109 Einsatzminuten gegen Georgien und Gibraltar auch in der Meisterschaft fort. In der 39. Minute verwandelte Itten gegen Xamax ein Zuspiel von Victor Ruiz zum 2:0. Mit sieben Saisontreffern belegt er Rang 3 in der aktuellen Torschützenliste hinter dem Basler Kemal Ademi (8) und YB-Angreifer Jean-Pierre Nsame (15).

Das Polster vor Weihnachten

«Es ist schön wie derzeit alles aufgeht, wie derzeit fast jeder Ball reingeht», sagt Itten bescheiden, «ich hinterfrage diese Phase nicht, sondern geniesse sie.» Die gute Phase hat aber nicht nur Itten. Zeidler kann sich derzeit auf seine komplette Offensive verlassen. Boris Babic schoss beim 4:1 gegen die Neuenburger sein viertes Saisontor und Ermedin Demirovic wie Itten Treffer Nummer 7. «Respekt vor der Reaktion der Mannschaft», sagte Demirovic am Sonntag nach dem Spiel, «und Wahnsinn was wir derzeit für eine Qualität in der Offensive haben.»

29 Punkte nach 15 Runden seien eine schöne Momentaufnahme. «Um nicht abzusteigen braucht man aber 40 Punkte», sagte Peter Zeidler nach dem Spiel im Interview mit Teleclub, «aber klar, so ein Polster vor Weihnachten tut uns gut.» Vor sieben Jahren gingen die Ostschweizer punktgleich mit Basel in die Winterpause. Je 33 Zähler holten damals die beiden Teams aus den ersten 18 Runden. Der FCB legte in der Rückrunde noch zu und wurde Meister. Der FCSG beendete hinter Basel und GC die Saison auf Rang 3.

