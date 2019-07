Stören sollte Petkovics neuer Chef aber schon

Und wie dieser neue Mann danach vor den Medien minutenlang seine Karriere vorlas. Fast so, als ob Pierluigi Tami selbst nicht glauben mag, dass sich noch jemand an ihn erinnert. Daran, dass er 2011 die Schweizer U-21 in den Final der EM coachte, dass er Assistent im A-Nationalteam war und bei GC Schweizer Trainer des Jahres 2015 wurde.

Sowieso war es ein bemerkenswert stiller Auftritt. Tamis Ausführungen zu seinem neuen Job gipfelten irgendwann in der Aussage: «Ich möchte nicht stören.» Dabei war die Öffentlichkeit doch davon ausgegangen, genau dies sei eine seiner Aufgaben. Sollte der neue Direktor nicht eine starke Figur sein, nachdem die Doppeladler-Affäre an der WM 2018 gezeigt hatte, dass die bisherigen Personen und Strukturen den Anforderungen nicht mehr gewachsen waren? Er sollte doch derjenige sein, der künftig Vladimir Petkovic führt und verhindert, dass der Nationaltrainer Entscheidungen im Alleingang fällt. Er sollte Petkovics Mängel in der Kommunikation gegen innen und aussen kompensieren.

Es stehen wichtige Termine an

Tatsächlich stehen in Tamis Pflichtenheft die «Führung des Nationaltrainers» und die «Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie». Von all dem aber sprach Tami nicht. Stattdessen will er in den kommenden Monaten alle kennen lernen, die für seine Arbeit wichtig sind: «Spieler, Trainer, den Zentralvorstand des SFV, alle Präsidenten und Sportchefs der Clubs der Super und der Challenge League.» Erst danach will er öffentlich über seine mittel- und langfristigen Ziele sprechen: «Was macht es für einen Sinn, wenn ich heute meine Vision präsentiere – und die Leute, mit denen ich demnächst spreche, sind nicht einverstanden?»

Ein neuer Direktor, der erstens nicht stören will – und zweitens bereit ist, seine Ziele jenen anzupassen, die schon im Amt sind? Irgendwie klingt das ganz anders als damals, als der SFV einen Aufbruch versprach. Im November 2018, als die Berater Heusler und Heitz ihren Doppeladler-Bericht vorlegten und der damalige SFV-Präsident Peter Gilliéron mit Pauken und Trompeten grundlegende Reformen ankündigte.

Eine merkwürdige Entwicklung

Tamis Vorstellung passte jedenfalls ganz wunderbar zur reichlich merkwürdigen Entwicklung, die die Dinge in den sieben Monaten danach genommen haben. Erst entschieden die Proficlubs der Swiss Football League, der neue Direktor solle nicht nur A-Team und U-21 unter sich haben. Sondern gleich alle Nachwuchs-Auswahlen. Dann wehrten sich im Zentralvorstand die 1. Liga und die Amateure gegen diese Idee.