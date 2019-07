Thun-Noten: Erst fahrig, dann furios

Guillaume Faivre: Note 4,0

Beim Penalty natürlich machtlos, aber beim zweiten Treffer Nuzzolos entscheidet er sich zu früh für die letztlich eben falsche Ecke. Gute Parade bei einem Konter gegen Doudin.

Stefan Glarner: Note 4,5

Leitet die Szene vor dem Penaltypfiff für Thun mit einer Flanke ein, klärt dann in grosser Not gegen Seferi – der ihm auf den Fuss steht und Gelb-Rot sieht.

Miguel Rodrigues: Note 3,0

Begleitet Nuzzolo bei dessen Solo vor dem 2:0 nur, anstatt ihn anzugreifen.

Nicola Sutter: Note 4,0

Hinten solid, lange Zeit etwas unauffällig. Faktor in der Thuner Schlussoffensive.

Sven Joss: Note 3,5

Hat Mühe, ins Spiel zu kommen. Offensiv zu verhalten, defensiv solid.

Miguel Castroman: Note 3,5

Super-League-Debüt für den früheren YB-Junior. Die ruppige Gangart und die vielen Unterbrüche waren seinem Spiel nicht zuträglich.

Kevin Bigler: Note 4,5

Geschmeidig unterwegs, mit guter Übersicht im Zentrum – wenn auch nicht mit ganz so viel physischer Verdrängung wie Hediger, den er ersetzt.

Basil Stillhart: Note 3,0

Schwieriger Abend für den Ostschweizer: Verursacht mit seinem Foul erst den Freistoss von Nuzzolo, der ihm dann an den Arm prallt und zum Penalty führt. Vor dem 0:2 verliert er den Ball an Di Nardo. Rehabilitiert sich etwas mit viel Elan in der Schlussphase.