Thun-Noten: Kleiner Lichtblick an dunklem Abend

Andreas Hirzel: Note 4,5

Die kurzzeitige Nummer 1 erhält im Cup eine Einsatzgelegenheit. Beim 0:1 durch Callà ist der Goalie chancenlos. Hält sein Team in der Schlussphase mit grossartiger Parade gegen Mahamid im Spiel.

Roy Gelmi: Note 4,0

Kommt im 3-5-2-System rechts in der Dreierkette zum Einsatz. Ist solid.

Nikki Havenaar: Note 3,0

Der Innenverteidiger kann die fehlende Spielpraxis nicht verbergen, kommt in der Startphase mehrmals zu spät und könnte noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte sehen. Nach der Pause verbessert.

Nicola Sutter: Note 3,5

Hatte 2016 ein unglückliches Leihengagement in Winterthur erlebt – seine Karriere schien am Ende. Reiste als Stammkraft an die alte Wirkungsstätte. Stark am Ball, aber nicht immer sattelfest. Vergibt kurz vor Schluss das mögliche 1:1.