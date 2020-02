Thun-Noten: Mit viel Herz und Faivre

Nikki Havenaar: Note 3,5

Wirft sich in der ersten Halbzeit mutig in die Basler Schüsse. Grober Schnitzer dann in der 60. Minute, Cabral kann aber nicht profitieren.

Nicola Sutter: Note 4,0

Früher Fehlpass bei Xhakas Chance. Kein Handspiel von ihm nach knapp 60 Minuten, obwohl das zunächst so aussieht.

Chris Kablan: Note 4,5

Der zuletzt offensiv so starke Aussenverteidiger startet wieder gut und aufmerksam. Seine Grätsche gegen Stocker ist wohl ein Foul, aber ausserhalb des Strafraums.

Leonardo Bertone: Note 5,5

Agiert in einer Art 4-1-3-2-System allein vor der Abwehr – in starker Manier. Bewegt sich clever, gute Cornervariante vor der Pause, noch ausbaufähig seine Freistösse. Und er tritt den Ball des Tages: jenen auf Ridge Munsy vor dem 1:0.

Nicolas Hasler: Note 4,0

Braucht etwas länger, um ins Spiel zu kommen. Wird von Bertone bei dessen Corner­variante gut in Szene gesetzt, sein Schuss bleibt aber hängen.

Miguel Castroman: Note 5,0

Hat die beste Thuner Chance der ersten Halbzeit, bei der er mit dem Aussenrist zu wenig Druck hinter den Ball bringt. In der zweiten Halbzeit hat er noch vor Munsys Tor eine gute Konterchance.

Basil Stillhart: Note 4,5

Hilft als gewohnt emsiger Arbeiter in der Abwehrschlacht. Und verlängert beim Kontertor ideal auf Munsy.

Simone Rapp: Note 4,0

Bemüht. Ist bei seiner frühen Chance wohl überrascht und verzieht. Legt später einmal gut auf Castroman ab.

Ridge Munsy: Note 5,0

Setzt seinen Körper bei den wenigen Offensivaktionen gekonnt ein – und lässt zwei Basler Abwehrspieler beim Tor des Tages gekonnt aussteigen.

Dennis Salanovic: Note 4,0

Kommt in der 69. Minutefür Rapp. Bemühter Auftritt, hilft dann mit, das 1:0 zu verteidigen.

Noten: 6,0 = herausragend; 5,0 = gut; 4,0 = solid; 3,0 = ungenügend; 2,0 = schlecht; 1,0 = sehr schlecht