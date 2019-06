USA dank zwei Penaltys im WM-Viertelfinal

Zwei Foulpenaltys haben den USA den Einzug ins Viertelfinale der Fussball-WM in Frankreich beschert. Gegen Spanien gewann der amtierende Weltmeister am Montag in Reims 2:1 und trifft nun am Freitag (21 Uhr) auf den hoch gehandelten Gastgeber Frankreich. In einer munteren Partie verwandelte US-Captain Megan Rapinoe (7. und 75. Minute) beide Elfmeter. Für Spanien besorgte Jennifer Hermoso (9.) zwischenzeitlich den schnellen Ausgleich.