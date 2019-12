Vermeintlich ein Spitzenspiel

Seoane nahm drei Veränderungen vor, brachte unter anderem und überraschend Hoarau für Assalé. Erstmals seit der Startphase der Saison standen die Mittelstürmer Nsame und Hoarau gemeinsam in der Startaufstellung. Dass Seoane nach der Partie die Beweggründe dafür erläutern muss, zeigt, dass sein Schachzug nicht aufgegangen ist. Er habe sich für Hoarau entschieden, weil nach dem Ausfall von Captain Lustenberger ein Vakuum in der Mannschaftsführung entstanden sei, das der Franzose mit der Nummer 99 mit seiner Persönlichkeit ausfüllen sollte, sagt Seoane. Zudem hätten die Angreifer schon bewiesen, dass sie zusammen eine Abwehr vor Probleme stellen können.

1 statt 19

Nicht am Sonntag: Hoarau ist nach längerer Verletzungspause ein Schatten seiner selbst. Er ist zwar bemüht, die Teamkollegen zu pushen, scheint aber vornehmlich mit sich selbst beschäftigt. Fairerweise gilt es zu erwähnen, dass eine Personalrochade mehr oder weniger kaum den Unterschied gemacht hätte. Denn: Den Bernern war von Anfang an die fehlende Körperspannung anzumerken, sie liefen Gegner und Ball hinterher. Und bald einmal einem Rückstand: Wie das 0:1 in der 6. Minute fiel, war bezeichnend. Michel Aebischer vertändelte den Ball, Edon Zhegrova tanzte Zesiger aus, Lotomba kam zu spät. Cabral brauchte nur einzuschieben.

In diesem Stil ging es weiter: Auch das 0:2 durch Omar Alderete nach Eckball (13. Minute) wie das 0:3 Zhegrovas (48.) fielen nach Ballverlusten. Den Kosovaren bekam YB nie in den Griff. Er würde sich verletzen, würde er die flinken Bewegungen seines Flügels nachzuahmen versuchen, sagt Koller. Der Trainer wirkt in diesem Moment tiefenentspannt. Es ist sein erster Erfolg gegen YB in eineinhalb Jahren beim FCB. «Ein Team zu bilden, braucht Zeit. Wir haben uns stetig verbessert», sagt Koller.

Auf den Tag genau vor einem Jahr hatte der FCB daheim gegen die Berner 1:3 verloren, der Rückstand auf YB schon 19 Punkte betragen. Nun trennt die Basler ein einziger Zähler vom Berner Tabellenführer. Man werde die Partie genau analysieren, sagt Seoane. Er ahnt es schon: «Es gibt sicherlich einen Haufen Stoff zum Aufarbeiten.»