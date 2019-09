Vermisste Kinder gefunden – mit Hilfe von Fussballclub

Noch im Sommer 2018 verkündete die AS Roma Neuverpflichtungen mit witzigen Videos. Doch dieses Jahr setzten sich die Römer für einen guten Zweck ein: Anstatt jeweils nur die Ankunft eines neuen Spielers zu verkünden, zeigte die Roma gleichzeitig Bilder von vermissten Kindern.

The young girl is the second Kenyan child featured in #ASRoma & @missingchild_ke's social campaign to have been reunited with their family.She was one of 12 kids from all over the world featured in the video to announce @ChrisSmalling. We pray the other 11 will be found.???? pic.twitter.com/Gg9kXbsfxt

— AS Roma English (@ASRomaEN) 17. September 2019