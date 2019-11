«Viele Fragen bleiben offen» – Reaktionen zur EM-Quali

Mit einem deutlichen 6:1 gewinnt die Schweizer Nationalmannschaft in Gibraltar und sichert sich damit Platz 1 in Gruppe D. Die vierte Endrunden-Qualifikation in Folge ist keine Selbstverständlichkeit. Nebst Freude und Erleichterung bleiben allerdings Fragen offen, schreiben die Schweizer Medien. Allen voran die Frage nach der Zukunft von Coach Vladimir Petkovic. Die Reaktionen zur EM-Quali lesen Sie in der obigen Bildstrecke.