Vladimir Petkovic dürfte seinen Vertrag verlängern Der Schweizer Fussballverband informiert am Dienstag über die Zukunft des Nationaltrainers. ukä

Der Vertrag von Vladimir Petkovic als Schweizer Nationaltrainer wird voraussichtlich verlängert. Peter Schneider, Keystone Petkovic übernahm die Schweizer Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2014 von Ottmar Hitzfeld. Er führte das Team an die EM 2016, die WM 2018 und an die im Sommer stattfindende EM 2020. Salvatore Di Nolfi, Keystone In der Nations League holte sich die Schweiz den Gruppensieg und spielte am Finalturnier, wo sie aber gegen Portugal verlor. Georgios Kefalas, Keystone Für seine Erfolge erhielt Petkovic 2019 zum vierten Mal in Folge den Award als Schweizer Trainer des Jahres. Laurent Gillieron/PPR Obwohl Petkovic mit der Nationalmannschaft viele Erfolge einfahren konnte, wird er auch immer wieder kritisiert. Vor allem seine Fähigkeiten als Kommunikator geben immer wieder Anlass zur Kritik. Laurent Gillieron, Keystone 1 / 5

Der Schweizerische Fussball-Verband hat auf den Dienstagnachmittag zu einer Medienkonferenz eingeladen. Thema: «Regelung der Trainerfrage des Schweizer A-Nationalteams».

Mehr Informationen gibt es im Moment noch nicht. Aber die braucht es auch kaum, um zu wissen, was am Dienstag bekannt gegeben wird: Vladimir Petkovic, seit 2014 Nationaltrainer, dürfte seinen Vertrag über die EM in diesem Sommer hinaus um zwei Jahre verlängern.