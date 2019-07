Voll auf die Frauen gesetzt

An ihrem Geburtstag belohnt sie sich gleich selbst: Alex Morgan schiesst mit ihrem Tor um 2:1 die USA in den WM-Final. Video: SRF

Drei Jahre lang subventionierte der KNVB das Prestigeprojekt, doch nicht alle Vereine konnten oder wollten es sich danach leisten. Zudem fehlten Spitzenclubs wie Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven lange. Das änderte sich 2015, als nach Jahren einer grenzüberschreitenden Liga mit Belgien die Ehrendivision reaktiviert wurde. Auch Ajax und PSV stiegen ein, die Amsterdamer wurden seither zweimal Meister und stellen im holländischen WM-Kader vier Spielerinnen.

Das Tief der Männer half

2015 waren die Holländerinnen auch erstmals an einer WM dabei, genau wie die Schweiz, und wie damals das Team von Martina Voss-Tecklenburg erreichten sie in Kanada den Achtelfinal. MIt dem Wissen, zwei Jahre später die Heim-EM auszurichten, startete Holland durch: Der KNVB startete eine Imagekampagne und stellte voll die Frauen in den Mittelpunkt. Im Land machte sich das Fussballfieber breit – auch ganz ohne die erfolgsverwöhnten Männer, die 2016 die EM verpassten und 2018 die WM ebenso.

Dass der Hype um den Frauenfussball in Holland derzeit geradezu elektrisierend sein kann, durften die Schweizerinnen in der WM-Barrage miterleben. 25000 euphorisierte Zuschauer trieben das Heimteam im Hinspiel im vergangenen Spätherbst in Utrecht zum klaren und vorentscheidenden 3:0. Im Rückspiel blieb der Schweiz ein 1:1.

Die fortschrittliche Einstellung der Holländer in Sachen Gleichstellung sowie die riesige Fussballbegeisterung sorgten für diese Ausnahmesituation in Holland, glaubt Nora Häuptle. Was das Land von der Schweiz unterscheidet, formuliert sie so: «In Holland hat es in jedem noch so kleinen Dorf eine Kirche, eine Beiz und drei Fussballfelder. In Bern beispielsweise ist es viel schwieriger, einen Platz zu finden. Und sozialkulturelle Fragen wie jene eines Vaterschaftsurlaubs diskutieren wir hier auf einem ganz anderen Niveau.»