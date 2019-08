Von einem anderen Stern

Es waren Szenen, in denen die grenzwertig hohe Bedeutung des Fussballs in diesem Land zum Vorschein kam und sich zeigte, warum Sport auf dem Balkan immer auch unter Ersatzverdacht für die kriegerische Vergangenheit steht. Lange sangen die Spieler noch im Stadion, auf einem Armeefahrzeug bahnten sie sich mit einzelnen Fans schliesslich ihren Weg durch Tausende Anhänger auf der Strasse vor dem «Marakana». Bereits am Spieltag hatte ein alter Panzer für Aufsehen gesorgt, der kurzerhand vor dem Stadion geparkt wurde – der offizielle Instagram-Account von Roter Stern schrieb dazu «Unsere neueste Attraktion», die Uefa kommunizierte lapidar: «Solange damit nicht geschossen wird, stellt er kein Problem dar.»

Gesänge von Fans und Spielern blieben im Trubel der Freude politisch nicht immer ganz korrekt – Pazifisten hatten am Dienstag einen schwierigen Abend. Die komplizierte Geschichte ist in Belgrad an jeder Ecke präsent, die fussballerische Zukunft hält für Roter Stern dafür jetzt die zweite Champions-League-Gruppenphase in Serie bereit, während es für YB in der Europa League weitergeht.

Auch Unmut bei Spycher

«Mit etwas Distanz werden wir vielleicht auch dem etwas abgewinnen können, die Europa League ist nicht gar nichts wert», sagte ein geknickter David von Ballmoos. Noch im Spiel hatte der Goalie in der Schlussoffensive den eingewechselten Freistossschützen Miralem Sulejmani höchstpersönlich motiviert. «Es war sehr emotional, auch nach dem Schlusspfiff noch.»

Hinter von Ballmoos tobte die wilde Feiernacht, vor ihm lag eine lange Wartezeit, weil der YB-Car noch fast eine Stunde lang blockiert war. «Ich kann nicht alles gutheissen, was nach dem Spiel passiert ist», sagte Sportchef Christoph Spycher tags darauf am Flughafen gegenüber YB-TV, «das werden wir entsprechend bei der Uefa melden.» Und während der Partie liessen sich diverse Belgrader Akteure aufreizend viel Zeit bei Pflege oder Einwürfen. «Das kam jetzt nicht ganz unerwartet, aber es ist trotzdem sehr ärgerlich», sagte Spycher.

Direkt nach dem Spiel nahm der Sportchef vor allem seine Mannschaft in Schutz. «Wir sind enttäuscht, klar, spüren eine gewisse Ungerechtigkeit», sagte er. «Aber leistungsmässig mache ich diesem Team keinen Vorwurf.» Zweimal sei YB dem Gegner «mindestens ebenbürtig» gewesen, zweimal aber reichte halt eine gute Halbzeit auch nicht zu einem Sieg.