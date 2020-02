«Dem sagt man, glaube ich, arbeiten» Viele sagen, Murat Yakins Ruf habe gelitten. Doch der frühere Meistertrainer fühlt sich selbst in Schaffhausen wohl. Thomas Schifferle

Murat Yakin ist happy beim FC Schaffhausen: «Da habe ich meine Freude.» (Bild: Freshfocus)

Murat Yakin bringt gute Laune mit. Und weil das so ist, als er in einem Restaurant am Zürcher Helvetiaplatz sitzt, ist vielleicht auch der Moment günstig, um ihm diese Frage zu stellen. Er hört sie sich an, lässt sich Zeit, wie er das gerne tut, bevor er antwortet, und schliesslich kommt er zur Erkenntnis: «Ich will das gar nicht bewerten.»