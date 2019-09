Wenn sogar die U-17-WM für Barça zum Problem wird

Er schaut immer etwas ernst, fast schon besorgt. Ja, es wirkt bei Ernesto Valverde immer, als wäre er etwas misstrauisch. Auch deshalb gilt der Barça-Trainer für spanische Sportjournalisten als unnahbar und schwierig einzuschätzen. Zeitweise gibt es eigens Artikel, in denen seine Sätze in das übersetzt werden, was er effektiv gemeint haben könnte. Deutlich wurde er aber vor der Partie am Samstag gegen Granada, als er während der Medienkonferenz sagte: «Ja, das ist ein grosser Rückschlag für uns.» Dabei wusste er noch gar nicht, dass sich der Meister knapp 24 Stunden beim Aufsteiger 0:2 blamieren würde. Nein, er sprach von der U-17-WM, die zwischen Ende Oktober und Mitte November in Brasilien stattfindet.