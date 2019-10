Es mag erstaunen, dass Roger Assalé in diesen Tagen in die Elfenbeinküste zum Nationalteam reiste, obwohl er am Sonntag beim 4:0-Sieg der Young Boys in Zürich verletzt fehlte. Doch es ist gängige Praxis, dass die Ärzte der Nationalteams die Spieler vor Ort checken und für einsatzfähig oder nicht erklären – um fadenscheinigen Absagen einen Riegel zu schieben.