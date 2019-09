YB plant nicht mit Sanogo und Co.

Vincent Sierro geht an Krücken durch die Katakomben. Es ist Samstagabend, der Moment nach dem 3:2 gegen den FC Sion, dem ersten Ligasieg der Young Boys nach drei Unentschieden. Der Mittelfeldspieler ist der achte und vorerst letzte Verletzte. Der 23-jährige Zugang, im Nachwuchs der Sittener ausgebildet, zog sich am Mittwoch in Thun einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Er könnte bis zur Winterpause ausfallen. Und dementsprechend niedergeschlagen sein.