YB hat seine Leichtigkeit verloren

Und so verliert YB auch das zweite Auswärtsspiel in der Rückrunde nach dem ernüchternden 0:2 in Luzern. Der Auftritt in Lugano ist noch deutlich schwächer als der zwei Wochen zuvor. Der Meister ist uninspiriert, fahrig, harmlos, er präsentiert sich ausgesprochen fehlerhaft und wie ein ganz normales Super-League-Team. Die Magie der letzten Rekordsaison ist weit weg, die Leichtigkeit sowieso, die Young Boys haben nach vielen personellen Wechseln und enormen Verletzungssorgen ihre Aura eingebüsst. In den letzten sieben Partien erzielten sie nur fünf Tore.

Endlich ein Auswärtstor

Es fehlt YB insbesondere in Auswärtspartien seit einiger Zeit an Souveränität, Stilsicherheit, Spielfreude. Bis zu Ballets Treffer schafften es die Berner in Lugano in 90 Minuten nicht ein Mal, aufs Tor zu schiessen. Und so sagt ihr Trainer Gerardo Seoane nachdenklich: «Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen.»

Immerhin erzielen die Young Boys in Lugano endlich mal wieder einen Treffer in der Fremde. Zuvor waren sie fast 400 Minuten und während insgesamt 84 Tagen ohne Torerfolg in Auswärtsspielen geblieben. Sie trafen nicht beim schwachen Auftritt in Basel (0:3). Sie trafen nicht beim noch schwächeren, ausgesprochen energielosen Gastspiel in Lugano (0:0) kurz vor Weihnachten, als der Akku leer war. Und sie trafen nicht in Luzern.

Am Sonntag tun sie sich im Tessin mal wieder überaus schwer. Ihre Vorstellung hat trotz ihres Torschützen wenig mit Ballett, aber viel mit Krampf zu tun. In Lugano reibt man sich vor nur rund 3000 Zuschauern in stimmungsloser Ambiance mehrmals die Augen und fragt sich, ob das wirklich jener Verein ist, welcher über zwei Jahre lang spektakulär durch die Liga gerauscht ist.

84 Tage vorher hatte YB in Sion 4:3 gewonnen. Roger Assalé schoss das späte Siegtor, Jean-Pierre Nsame traf dreimal. Assalé ist mittlerweile in Spanien bei Leganés, Nsame in Lugano gesperrt. Der überragende Torschütze mit bereits 17 Saisontreffern fehlt wie der gleichfalls gesperrte Nicolas Ngamaleu in der Offensive. Guillaume Hoarau erhält zwar eine Spielgelegenheit, doch der Altmeister ist nach mal wieder längerer Verletzungspause weit von seiner Bestform entfernt und über 94 Minuten total ungefährlich.