YB leiht Seydoux an Xamax aus

Léo Seydoux wechselt auf Leihbasis für die Saison 2019/20 zu Neuchâtel Xamax FCS, das teilen die Berner Young Boys am Dienstag mit. Nach der Verpflichtung von Saidy Janko steht es mit den Einsatzchancen für den rechten Aussenverteidiger nicht zum Besten, nun soll der 21-Jährige mit den Neuenburgern Super-League-Erfahrung sammeln.

Der junge Freiburger kam im Jahr 2013 zu YB in die Nachwuchsabteilung und feierte im September 2018 im Spiel gegen St. Gallen sein Super-League-Debüt (2:0-Sieg). In der Meistersaison 2018/19 kam er im Fanionteam zu drei Einsätzen, 17 Mal spielte er mit der U21 in der 1. Liga. (mb/pd)